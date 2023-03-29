Глава SAP в России Андрей Филатов перешел в новый проект

Занимавший пост главы немецкой компании—разработчика программного обеспечения SAP в России Андрей Филатов объявил, что покинул свой пост и перешел работать в новый проект «Лаб СП». В ближайшее время господин Филатов намерен войти в капитал «Лаб СП» и стать ее управляющим партнером. Об этом он рассказал РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Филатов

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "SAP" Андрей Филатов

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "SAP"

Андрей Филатов сказал, что «Лаб СП» была основана в конце 2022 года. Деятельность компании направлена на техническую поддержку и исправление в работе систем SAP у клиентов в России, например их локализацию, чтобы системы могли учитывать изменения в российском законодательстве. Кроме того, «Лаб СП» планирует начать разработку собственных решений и продвижение на российском рынке продуктов, дополняющих функциональность систем SAP.

«Сейчас многие компании не знают, что делать с зарубежными системами,— мигрировать пока некуда, риски таких переходов высоки, но они также не понимают, как поддерживать и развивать системы. Именно это мы и будем делать»,— уточнил Андрей Филатов. По его словам, идея создания «Лаб СП» пришла к нему после того, как руководство головной SAP отказалось от продажи российского бизнеса локальному менеджменту. На данный момент в компании работает около 70 сотрудников—выходцев из российского SAP. До конца года их количество может вырасти до 100 человек.

В июне 2022 года SAP объявила о решении полностью покинуть российский рынок к концу года. В апреле компания сообщила об отказе работать с российскими клиентами, а также прекратила предоставлять облачные сервисы. Убытки от ухода с российского и белорусского рынков в компании оценили в €350 млн.

SAP поставляет системы управления процессами, например логистикой или производством. В России у компании было около 1,5 тыс. клиентов. Среди бывших клиентов SAP — «Газпром», «Сбербанк» и «Норникель». Производитель прекратил предоставлять им услуги после введения санкций против этих компаний.

Милена Костерева