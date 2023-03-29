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Коммерсантъ FM
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Суд в США признал зампреда правления НОВАТЭКа Джитвэя виновным в сокрытии активов

Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления НОВАТЭКа Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии иностранных активов, представлении ложных сведений налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США. По данным ведомства, господину Джитвэю грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из первых двух пунктов обвинения, а также до одного года за каждую непредставленную налоговую декларацию. Вынесение приговора ожидается 21 сентября.

Марк Джитвэй

Марк Джитвэй

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Марк Джитвэй

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Зампредседателя правления НОВАТЭКа был арестован во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. По версии следствия, бизнесмен также не предоставил сведения об офшорных активах и скрывал информацию о своих доходах. Он свою вину не признает, в общей сложности ему грозит от 20 лет лишения свободы. Суд отказался закрывать дело.

Лаура Кеффер

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