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Коммерсантъ FM
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РБК: спрос на специалистов со знанием китайского в 2022 году вырос на 70%

В 2022 году спрос на специалистов со знанием китайского языка в российских компаниях вырос на 70% по сравнению с 2021 годом. В январе-марте 2023-го показатель также вырос на 42% в годовом выражении. Об этом сообщил РБК со ссыклой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Всего за 2022 год российские компании разместили 7,6 тыс. вакансий, где в требованиях для соискателей было указано знание китайского языка. По оценкам HeadHunter, это на 45% больше итогов 2019 года и на 70% больше результатов 2021-го.

В январе-марте 2023 года работодатели разместили 3,8 тыс. подобных вакансий, что на 42% больше аналогичного показателя 2022-го. Самыми востребованными стали специалисты из транспортно-логистической сферы, продаж и производства.

При этом за первый квартал соискатели со знанием китайского разместили 33 тыс. резюме, что в девять раз больше, чем число таких вакансий. Чаще всего такие соискатели ищут работу переводчиков, продажников и преподавателей.

Рост спроса на специалистов со знанием китайского отметил также портал по поиску работы SuperJob, пишет РБК. По их оценке, в 2022 году число таких вакансий выросло в два раза. Китайский стал вторым по востребованности языком на рынке труда после английского.

Олеся Павленко

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