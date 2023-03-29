Какие регионы лидируют по числу социальных контрактов

По итогам 2022 года больше всего соцконтрактов заключили органы соцзащиты Нижегородской области (почти 10 тыс.), на втором месте — Краснодарский край (9,8 тыс.), на третьем — Красноярский (9,2 тыс.). Также в число 15 регионов, которые Минтруд выделил как использующие социальный контракт чаще других, входят Самарская (9,2 тыс.) и Новосибирская (9,1 тыс.) области, Алтайский край (8,3 тыс.), Татарстан (7,2 тыс.), Чечня (6,9 тыс.) и Дагестан (6,9 тыс.).

Доля наиболее популярного вида социального контакта в 2021 и 2022 годах не менялась (трудоустройство; около 40%), но по итогам прошлого года существенно выросла доля заключивших контракт на развитие собственного дела — с 23,4% (65,9 тыс. контрактов) до 32,7% (90,3 тыс.). Доля тех, кто использовал контакт для выхода из трудной жизненной ситуации, напротив, снизилась — с 27,4% (77,3 тыс.) в 2021 году до 17,1% (47,4 тыс.) в 2022 году.

При этом сумма, которую могут получить те, кто заключает контракт для трудоустройства, минимальная по сравнению с выплатами на другие цели. Так, им полагаются четыре выплаты в размере прожиточного минимума, в то время как те, кто заключает контракт на развитие собственного дела, могут претендовать на сумму до 350 тыс. руб.

Анастасия Мануйлова