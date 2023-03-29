Переработку отходов разрешили в Дубровке

Второй из трех проектов «Невского экологического оператора» в Ленобласти получил одобрение государственной экологической экспертизы, имея при этом отрицательное заключение экспертизы общественной. Эксперты считают, что противоречивые оценки могут привести к внесению изменений в проект, а задержки с получением разрешительной документации могут сдвинуть сроки строительства комплексов на год-полтора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КПО «Дубровка» — это уже второй проект АО «Невский экологический оператор», прошедший этап госэкоэкспертизы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ КПО «Дубровка» — это уже второй проект АО «Невский экологический оператор», прошедший этап госэкоэкспертизы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проектная документация комплекса по переработке отходов (КПО) «Дубровка» во Всеволожском районе Ленинградской области получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Экспертная комиссия Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора РФ установила соответствие проектной документации комплекса экологическим требованиям в области охраны окружающей среды, говорится в тексте сообщения СЗМУ. Положительное заключение государственной экологической экспертизы выдано сроком на пять лет.

Это уже второй проект АО «Невский экологический оператор» (НЭО), прошедший этап госэкоэкспертизы: в октябре положительное заключение было получено по проектной документации КПО «Островский» в Выборгском районе. В обоих случаях проекты получили отрицательное заключение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ), которое по заказу инициативных групп жителей проводило «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей». По проекту КПО «Дубровка» ее пришлось проводить дважды (последнее заключение получено в марте 2023 года), поскольку НЭО осенью прошлого года отзывало документацию из СЗМУ Росприроднадзора для проведения дополнительных гидрогеологических изысканий.

По мнению руководителя Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, противоположные оценки проекта от экспертов ГЭЭ и ОЭЭ могут подтолкнуть НЭО к внесению существенных изменений в проектную документацию, вплоть до отказа от полигона для размещения неперерабатываемых отходов («хвостов») в пользу внедрения технологии утилизации методом пиролиза. «В противном случае НЭО может погрязнуть в судах»,— считает эксперт.

В НЭО пока не могут назвать ориентировочных сроков для следующего этапа проекта КПО «Дубровка» — перевода участка из земель лесного фонда в земли промышленного назначения. Соответствующее распоряжение правительства РФ уже есть для участка в Выборгском районе, где будет построен КПО «Островский». Так же осторожно в компании оценивают сроки завершения проектов: ранее, согласно утвержденной в прошлом году инвестиционной программе компании, построить три завода — КПО «Островский», КПО «Дубровка» и КПО «Юго-Западный» (ранее — «Брандовка») мощностью 600 тыс. тонн каждый — планировалось к концу 2024 года. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты и участники рынка считают сдвиг сроков реализации на год по двум первым из них оптимистичным сценарием — более вероятно, что комплексы в Выборгском и Всеволожском районах не будут введены в эксплуатацию до 2026 года. Еще более туманными выглядят перспективы КПО «Юго-Западный» в Ломоносовском районе, документация по которому еще не вышла на этап госэкоэкспертизы.

Вячеслав Калашников