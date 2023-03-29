Распознавание лиц требует ясности

Разработчики систем распознавания лиц говорят о росте спроса со стороны фитнес-клубов по итогам года: компании внедряют такие решения, чтобы снизить расходы на персонал. Сходная ситуация в ритейле, банковском секторе и девелопменте. Но уже с июня коммерческие организации обязаны перенести данные в единую биометрическую систему (ЕБС) либо воспользоваться услугами аккредитованных компаний. Источники на рынке подчеркивают, что нет норм, которые детально описывали бы все требования к системам. В результате те, кто уже внедрил решения, стоят перед риском все переделывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российские вендоры систем распознавания лиц говорят о росте спроса на свои решения со стороны фитнес-клубов. Так, в разработчике «РекФэйсис» рассказали, что по итогам года число установок систем распознавания лиц в фитнес-клубах выросло с 62 установок в 2021 году до 101 установки в 2022-м.

Рост спроса на видеоаналитику в фитнес-центрах подтверждает руководитель агентства FitnessData Максим Боровиков. По его словам, больше 50% новых крупных фитнес-объектов используют биометрические данные: иногда в сочетании с браслетом, а иногда только для распознавания по лицу.

Стоимость подобных решений начинается от 1,5–2 млн руб., и некоторые клубы рассматривают их как возможность оптимизировать расходы на административный персонал, говорит президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина.

Рост спроса на биометрические системы распознавания лиц наблюдается и в других сегментах, говорят в VisionLabs. Наибольшая заинтересованность в таких решениях наблюдается со стороны финансовых и страховых организаций, промышленного и телеком-секторов, девелопмента. «В этих отраслях большое количество активных пользователей биометрии, а также пристальное внимание уделяется безопасности. За прошедший год количество запросов выросло примерно в полтора раза»,— уточняет гендиректор компании Дмитрий Марков.

Но широкое внедрение биометрии уже через три месяца может создать для компаний, наоборот, дополнительную нагрузку, предупреждают в Роскомнадзоре. С 1 июня вступит в силу принятый в декабре 2022 года закон «О единой биометрической системе» (ЕБС). Он обяжет компании, хранящие биометрические данные клиентов, передавать их в ЕБС. Компании будут обязаны либо получить аккредитацию для обработки таких данных (одно из условий — уставный капитал не менее 500 млн руб.), либо передавать их через аккредитованные организации.

К тому же, уточняют в ведомстве, собирающие данные компании будут не вправе отказать в услуге, если гражданин откажется сдать биометрию. «Недопустимо, чтобы, к примеру, банк отказывался открывать счет, а фитнес-клуб — продавать абонемент, если человек не хочет предоставлять биометрические персональные данные»,— объяснили в Роскомнадзоре.

Интеграция с ЕБС накладывает дополнительные требования и ответственность за их несоблюдение: от мягкой в виде отключения от системы до административной — оборотных штрафов за утечки, объясняет руководитель практики Technology & Product, Comply Сергей Сайганов. Он добавляет, что закон потребует от компаний, внедривших системы распознавания лиц, проинвестировать не только в интеграцию своих баз с ЕБС, но и в обеспечение безопасности при хранении и передаче таких данных.

Стоимость защиты биометрических данных может составлять 1–4 млн руб. в год, добавляет глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. При этом интеграцией собственных баз биометрических данных в ЕБС занимается минимальный процент из тех фитнес-центров, где используются системы распознавания лиц, утверждает Максим Боровиков.

Заказчики не игнорируют будущие трудности: топ-менеджер крупного вендора подобных систем говорит, что его заказчики уже в начале переговоров в первую очередь интересуются, будут ли системы соответствовать требованиям нового законодательства. Однако, подчеркивает собеседник “Ъ”, «подробного ответа на этот вопрос до сих пор нет». «Закон принят, а подзаконные акты к нему, в которых будут разъяснены нюансы правоприменения, отсутствуют»,— говорит источник. Он полагает, что компании, которые поспешат внедрить подобные системы, рискуют оказаться в ситуации, «когда все придется переделывать заново».

Тимофей Корнев, Александра Мерцалова