Alibaba делится на шесть

Группа Alibaba разделит бизнес на шесть компаний, бумаги технологического гиганта отреагировали на эту новость ростом на 10%. Гендиректор корпорации Дэниел Чжан сообщил, что будет выделено несколько подразделений. Одно из них, например, занимается облачными сервисами и искусственным интеллектом, другое — цифровыми торговыми площадками, третье — доставкой еды. Кроме того, обособятся компании, специализирующиеся на логистике и кинобизнесе. Каждая из них будет сама привлекать средства и проводить IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter/File Photo, Reuters Фото: Thomas Peter/File Photo, Reuters

С чем связано такое решение? И могут ли новые эмитенты заинтересовать российских инвесторов, если будут самостоятельно выходить на биржу? “Ъ FM” обсудил это с экономистом, управляющим директором компании Trade 123 Владимиром Рожанковским:

«Как правило, слияние — это признак эффективности бизнеса и того, что ему, грубо говоря, некуда деньги девать. Вот как Amazon в свое время приобрел Whole Foods Market, над чем многие смеялись. А вот разделение — это как раз обратное явление, это дезинтеграция бизнеса. Есть подозрение, что облачные разработки в Alibaba будут выделяться для самостоятельного развития в контексте тренда на цифровые технологии: ChatGPT, искусственный интеллект. Сейчас найти покупателя на облачный бизнес гораздо проще, чем на весь концерн.

То же самое с платежной системой — она политически нейтральна и этим очень многих привлекает. Наверняка можно было бы говорить о том, что продажа компании по частям выгоднее. Мне кажется, что корпорация наткнулась на потолок именно роста коммерческого бизнеса. У него появилось очень много конкурентов.

Вместе с тем российским инвесторам потенциальные IPO этих компаний вполне могут быть интересны.

Думаю, что первичное размещение бумаг каждой из них будет в первую очередь проводиться в Гонконге, согласно новым веяниям и тем проблемам, с которыми основатель Alibaba Джек Ма столкнулся год назад. Видимо, он сделал некие выводы».

Гендиректор Alibaba Дэниел Чжан уже назвал такие планы «самым важным организационным изменением в корпорации за 24 года». Агентство Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что переход к структуре холдинговой компании — это сигнал о том, что Alibaba готова привлечь инвесторов после начала жесткого регулирования интернет-сферы в Китае несколько лет назад. Впрочем, обособление одного из активов — нормальная практика для крупных корпораций, подчеркнул старший инвест-консультант компании «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Сложноструктурированные холдинги принято анализировать, исходя из стоимости составных частей. Такой подход позволяет правильно оценить их с точки зрения аналогов. Это применимо, к примеру, и к Amazon или, если рассматривать российские аналоги, то к АФК "Система", которая владеет многими активами.

Все эти компании, если их условно разделить на составные части и сопоставить их реальную стоимость в соответствии с рыночными аналогами, торгуются с достаточно большим дисконтом, бывает и 20%, бывает и 40%. Для акционеров выгодно стремиться к разделению холдинга, если не происходит дальнейшей интеграции составных частей. То есть если какая-то компания поглотила другую и не получила какую-то прибыль, то выгодно эту интеграцию обратить вспять. Это называется "спин-офф".

Бывает так, что менеджмент с этим решением затягивает. В качестве примера можно вспомнить General Electric, которая в свое время накупила активов. У нее, в частности, были подразделения, которые занимались производством авиадвигателей, оборудованием для здравоохранения, страхованием… В итоге этот крупный разнородный бизнес пошел ко дну из-за своей неэффективности».

Заявление корпорации о разделении бизнеса совпало с недавним возвращением в Китай ее соучредителя Джека Ма. Несколько лет назад один из богатейших бизнесменов КНР выступил с критикой властей и финансовой системы страны, после чего пропал из публичного поля. Сообщалось, что Ма какое-то время жил в Японии.

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Даниил Бабкин