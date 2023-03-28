Офицер заплатил свободой за гравий

Суд в Ростове-на-Дону ужесточил приговор бывшему начальнику Белореченского отделения УФСБ по Краснодарскому краю, подполковнику запаса Мирославу Прищепе. Ему назначено три года колонии строгого режима за получение взятки. По версии следствия, Прищепа пообещал предпринимателю, занимавшемуся добычей полезных ископаемых, не проводить проверки его фирм, а взамен получил строительные материалы на 67 тыс. руб. Дело рассматривалось в апелляционном порядке — ранее Краснодарский гарнизонный военный суд назначил Прищепе наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб., однако это решение было обжаловано обеими сторонами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес апелляционный приговор по делу экс-главы Белореченского отделения УФСБ по Краснодарскому краю, 37-летнего подполковника запаса Мирослава Прищепы. Ему назначено три года колонии строгого режима за получение взятки.

Как указано в материалах дела, Мирослав Прищепа начал проходить военную службу в 2007 году. В феврале 2018 года он был назначен начальником Белореченского отделения УФСБ России по Краснодарскому краю. На своей должности он помимо прочего был обязан выявлять и пресекать незаконную добычу полезных ископаемых на территории района.

Вскоре после назначения к нему обратился предприниматель по фамилии Строкач, занимавшийся добычей полезных ископаемых. Он предложил оказать любую помощь ведомству и лично подполковнику взамен непроведения проверок в отношении подконтрольных ему фирм — ООО «Инерт» и ООО ГК «Основа».

Прищепа согласился с предложением. С июля 2020 года по сентябрь 2021 года предприниматель безвозмездно поставлял на территорию строительных объектов отца и жены подполковника песчано-гравийную смесь. Всего было поставлено 113,56 куб. м смеси стоимостью около 67 тыс. руб

В отношении Мирослава Прищепы было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). В декабре 2021 года подполковник был задержан и отправлен в СИЗО. В феврале 2022 года его перевели под домашний арест. В суде обвиняемый признал свою вину.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Прищепу виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за бездействие», более мягкая квалификация) и приговорил к штрафу в размере 1 млн руб. Также ему запретили занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.

При вынесении приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учел то, что Прищепа является ветераном боевых действий, был награжден медалью Жукова и тремя ведомственными медалями, а также то, что у него трое малолетних детей, жена — инвалид первой группы по онкологическому заболеванию.

Решение было обжаловано в апелляционном порядке как стороной защиты, так и стороной обвинения.

В итоге Южный окружной военный суд отменил решение первой инстанции и вынес новый обвинительный приговор. Мирослав Прищепа был признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Подполковнику назначено три года колонии строгого режима, также он лишен права в течение трех лет занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В срок отбывания наказания осужденному будет зачтено время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом. Таким образом, в колонии он должен будет провести два года вместо трех.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Кристина Федичкина