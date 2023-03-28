В 2023 году в Орловской области планируют заложить более 100 га садов

Весной 2023 года в Орловской области заложат 100 га садов интенсивного типа, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Борзенкова.

В 2022 году в регионе было заложено 126 га новых садов. Кроме того, в Дмитровском районе реализуется инвестиционный проект на 1 тыс. га, который включает три этапа с 2022 по 2032 годы.

«Сейчас бизнес понимает, что садоводство это востребованное и высокомаржинальное направление, которое имеет государственную поддержку. Правительство Орловской области помогает такому бизнесу с точки зрения овощехранилищ, а также путем введения в оборот земель, которые ранее были невостребованными»,— отметил господин Борзенков.

Он также напомнил, что в регионе «продолжает эффективно работать» Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте