Nokia развернет на Луне сеть 4G до конца года

Финская телекоммуникационная компания Nokia уже в текущем году намерена развернуть на Луне свою мобильную сеть 4G (LTE) для использования миссией NASA «Артемида». По словам главного инженера Nokia Луиса де Теминьо, оборудование будет доставлено на спутник Земли на космическом аппарате SpaceX, запуск которого ожидается в ближайшие месяцы.

Сеть будет развернута в кратере Шеклтона на Южном полюсе Луны. Первоначально связь будет осуществляться между посадочным модулем и беспилотным ровером в преддверии запуска пилотируемой миссии NASA на Луну в следующем году.

О планах развертывания на Луне мобильной сети 4G от Nokia стало известно еще около двух лет назад. Теперь же обозначены и примерные сроки запуска. NASA уверено в необходимости сотовой связи на Луне: по мнению агентства, стабильность сигнала и удобство соединения, а также дальность контакта позволят отказаться от менее надежной традиционной радиосвязи.

Евгений Хвостик