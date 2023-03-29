Сократить нельзя увеличить

Верховный совет (ВС) Республики Хакасия рассмотрит сразу два законопроекта об изменении правил составления партсписков на выборах регионального парламента, которые пройдут в этом году. Депутат-коммунист предложил увеличить допустимую общереспубликанскую часть списка с пяти до девяти кандидатов, чтобы предоставить партиям большую свободу выбора. Его коллега-единоросс, напротив, считает целесообразным сократить эту часть до трех, чтобы партии могли провести больше кандидатов от территориальных групп. Если ни один из законопроектов не наберет необходимого числа голосов, в силе останется действующая редакция закона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Единой России» считают, что сокращение общере­спубликанской части парт­списка по­ложительно скажется на взаимодействии депута­тов и избирателей

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ В «Единой России» считают, что сокращение общере­спубликанской части парт­списка по­ложительно скажется на взаимодействии депута­тов и избирателей

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сессия ВС Хакасии 29 марта рассмотрит два законопроекта об изменении статьи закона о выборах депутатов верховного совета республики, по которой «общереспубликанская часть республиканского списка кандидатов, в которую внесены кандидаты, должна включать в себя не менее одного и не более пяти кандидатов». Оба законопроекта вносят коррективы в правила формирования партсписков. Один из них направил член фракции КПРФ Григорий Назаренко. Он предложил увеличить общереспубликанскую часть партсписка с разрешенных пяти фамилий до девяти. Член фракции «Единой России» Денис Кабанов, напротив, предложил сократить его до трех.

Очередные выборы верховного совета пройдут в сентябре 2023 года. По парт­спискам избирается половина из 50 его депутатов. В действующем составе ВС, согласно его сайту, 49 человек. У «Единой России» — 20 мест, у КПРФ — 12, у ЛДПР — пять, у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — три, у «Коммунистов России» — два.

По мнению господина Кабанова, сокращение положительно скажется на взаимодействии депутатов и избирателей, поскольку чем меньше общереспубликанская часть партсписков, тем шире представительство территорий в парламенте по итогам голосования за них. «Мы расширяем право любой партии самой формировать свой основной список. Мы никого не ограничиваем, в отличие от „Единой России“»,— сказал „Ъ-Сибирь“ господин Назаренко. По его словам, законопроект не означает, что КПРФ выдвинет девять кандидатов в общереспубликанскую часть партсписка.

Григорий Назаренко отметил, что его инициатива была согласована с региональным отделением (РО) КПРФ. Законопроект, внесенный Денисом Кабановым, также получил предварительную оценку в РО «Единой России». «Концепция законопроекта соответствует установкам федерального руководства партии. „Единая Россия“ традиционно формирует списки по территориальному принципу, не расширяя общерегиональную часть»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в РО «Единой России».

Оба законопроекта рассмотрел комитет ВС по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. В итоге было решено вынести их на сессию. При этом, по данным пресс-службы ВС, правовой отдел аппарата республиканского парламента дал отрицательное заключение на инициативу Григория Назаренко. «Юристы считают, что увеличение общереспубликанской части республиканского списка может привести, напротив, к снижению конкуренции»,— пояснили в верховном совете. Против выступила и заместитель председателя республиканского избиркома Ираида Чустеева. «Это приведет к снижению электоральной активности. Если будет принят такой закон, тогда территориальную группу можно будет исключить. Учитывая практику 2018 года, мы не дойдем до распределения территориальной группы»,— считает она.

«Инициативы депутатов Дениса Кабанова („Единая Россия“) и Григория Назаренко (КПРФ) принципиально разные. По Кабанову, сокращение общереспубликанского списка увеличит число мандатов от тергрупп и, таким образом, будущие депутаты будут привязаны к своей территории и смогут эффективнее работать с жителями „на земле“. Инициатива КПРФ, которая испытывает внутрипартийный кадровый „голод“, тоже понятна. Партии легче „спрятать“ в общереспубликанском списке нужных для КПРФ людей и протащить их в верховный совет Хакасии»,— сравнил законопроекты политолог, член политсовета абаканского отделения «Единой России» Михаил Верхотуров. Григорий Назаренко, в свою очередь, предположил, что появление законопроекта его коллеги-единоросса может объясняться нехваткой у «Единой России» известных в регионе людей.

Согласно регламенту ВС, в подобных случаях сессия проводит рейтинговое голосование. Если в ходе него несколько законопроектов наберут достаточное для их принятия число голосов, то принятым в первом чтении считается законопроект, набравший наибольшее число. Если же ни один из законопроектов не получит необходимой поддержки, то тогда получивший наибольшее число голосов законопроект ставится на окончательное голосование. «Законопроект считается принятым в первом чтении, если при окончательном голосовании за него проголосовало более половины от установленного общего числа депутатов»,— говорится в документе.

По словам Григория Назаренко, фракция КПРФ поддержит его законопроект. «Вопросы партийной дисциплины для нас приоритетны»,— ответили „Ъ-Сибирь“ в РО «Единой России» на вопрос о том, будет ли фракция голосовать за законопроект Дениса Кабанова. Во фракции СРЗП, по словам ее руководителя Андрея Филягина, склоняются к тому, чтобы «оставить все как есть». Руководитель фракции «Коммунистов России» Денис Бразаускас в беседе с „Ъ-Сибирь“ предположил, что по итогам голосования действующая сегодня норма останется в силе. В РО ЛДПР не стали комментировать ситуацию.

Илья Николаев