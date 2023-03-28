Боевикам напомнили о теракте

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу двух жителей Чечни. Они обвиняются в том, что в июле 2005 года в составе банды совершили теракт в отношении военнослужащих и гражданских лиц. В результате подрыва машины с взрывчаткой тогда погибли 15 человек, еще 36 получили ранения. Шесть участников бандформирования уже привлечены к уголовной ответственности. Главари банды были убиты во время задержания в сентябре 2005 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место теракта в селе Знаменское, 2005 год

Фото: Ахмет Сусуев / ТАСС Место теракта в селе Знаменское, 2005 год

Фото: Ахмет Сусуев / ТАСС

Согласно материалам дела, в июле 2005 года обвиняемые и «другие члены банды» похитили и убили жителя станицы Новощедринская Андрея Семененко. Его труп они переодели в форму военнослужащего российской армии и поместили в автомобиль УАЗ, начиненный взрывчаткой. Затем под видом нападения один из обвиняемых обстрелял машину с бомбой для привлечения внимания силовиков.

Взрыв произошел, когда на место прибыла оперативно-следственная группа и вокруг машины собрались также местные жители. Как уточнили в Генпрокуратуре, после начала проведения следственно-оперативных мероприятий возле автомобиля второй обвиняемый по делу «привел взрывное устройство в действие».

В результате погибли 15 человек, в том числе десять сотрудников Надтеречного РОВД. Еще 36 получили ранения различной степени тяжести. От взрыва пострадали и гражданские лица.

Обоим фигурантам по делу следствие предъявило обвинения в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), терроризме (ч. 3 ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего (ст. 317 УК РФ), убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее за совершение теракта в Знаменском уже были привлечены к уголовной ответственности шесть боевиков. Троих суд приговорил к срокам от 17 до 24 лет колонии строгого режима. Дело в отношении еще трех участников этого преступления находится на рассмотрении в Южном окружном военном суде.

Главари банды Заитов и Арасанакаев в сентябре 2005 года оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты ответным огнем.

Александра Ларинцева, Пятигорск