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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 28 марта

Запоминающиеся кадры вторника

Мусор на улицах Парижа, рыбалка у озера Мичиган и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Тулар, США. Местные жители, застрявшие на затопленной дороге, ждут помощи спасателей

Тулар, США. Местные жители, застрявшие на затопленной дороге, ждут помощи спасателей

Фото: Reuters / Tulare County Sheriff's Office

Париж, Франция. Молодожены фотографируются неподалеку от переполненных баков с мусором, который не вывозят уже больше трех недель из-за протеста коммунальщиков против пенсионной реформы

Париж, Франция. Молодожены фотографируются неподалеку от переполненных баков с мусором, который не вывозят уже больше трех недель из-за протеста коммунальщиков против пенсионной реформы

Фото: Reuters / Nacho Doce

Москва. Пресс-конференция американского бойца Кевина Джонсона в преддверии поединка против россиянина Вячеслава Дацика

Москва. Пресс-конференция американского бойца Кевина Джонсона в преддверии поединка против россиянина Вячеслава Дацика

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Бразилиа, Бразилия. Повозка на улице самой густонаселенной фавелы Соль-Насенте

Бразилиа, Бразилия. Повозка на улице самой густонаселенной фавелы Соль-Насенте

Фото: Eraldo Peres / AP

Нант, Франция. Горящий автомобиль после столкновений протестующих с полицией на демонстрации в рамках десятой общенациональной забастовки

Нант, Франция. Горящий автомобиль после столкновений протестующих с полицией на демонстрации в рамках десятой общенациональной забастовки

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Сент-Джозеф, США. Жители ловят рыбу из озера Мичиган

Сент-Джозеф, США. Жители ловят рыбу из озера Мичиган

Фото: Don Campbell / The Herald-Palladium / AP

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Тулар, США. Местные жители, застрявшие на затопленной дороге, ждут помощи спасателей

Фото: Reuters / Tulare County Sheriff's Office

Париж, Франция. Молодожены фотографируются неподалеку от переполненных баков с мусором, который не вывозят уже больше трех недель из-за протеста коммунальщиков против пенсионной реформы

Фото: Reuters / Nacho Doce

Москва. Пресс-конференция американского бойца Кевина Джонсона в преддверии поединка против россиянина Вячеслава Дацика

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Бразилиа, Бразилия. Повозка на улице самой густонаселенной фавелы Соль-Насенте

Фото: Eraldo Peres / AP

Нант, Франция. Горящий автомобиль после столкновений протестующих с полицией на демонстрации в рамках десятой общенациональной забастовки

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Сент-Джозеф, США. Жители ловят рыбу из озера Мичиган

Фото: Don Campbell / The Herald-Palladium / AP

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