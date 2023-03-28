Фото 28.03.2023, 21:05 Фото дня: 28 марта Запоминающиеся кадры вторника Мусор на улицах Парижа, рыбалка у озера Мичиган и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тулар, США. Местные жители, застрявшие на затопленной дороге, ждут помощи спасателей Фото: Reuters / Tulare County Sheriff's Office Париж, Франция. Молодожены фотографируются неподалеку от переполненных баков с мусором, который не вывозят уже больше трех недель из-за протеста коммунальщиков против пенсионной реформы Фото: Reuters / Nacho Doce Москва. Пресс-конференция американского бойца Кевина Джонсона в преддверии поединка против россиянина Вячеслава Дацика Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Бразилиа, Бразилия. Повозка на улице самой густонаселенной фавелы Соль-Насенте Фото: Eraldo Peres / AP Нант, Франция. Горящий автомобиль после столкновений протестующих с полицией на демонстрации в рамках десятой общенациональной забастовки Фото: Reuters / Stephane Mahe Сент-Джозеф, США. Жители ловят рыбу из озера Мичиган Фото: Don Campbell / The Herald-Palladium / AP Следующая фотография 1 / 6 Тулар, США. Местные жители, застрявшие на затопленной дороге, ждут помощи спасателей Фото: Reuters / Tulare County Sheriff's Office Париж, Франция. Молодожены фотографируются неподалеку от переполненных баков с мусором, который не вывозят уже больше трех недель из-за протеста коммунальщиков против пенсионной реформы Фото: Reuters / Nacho Doce Москва. Пресс-конференция американского бойца Кевина Джонсона в преддверии поединка против россиянина Вячеслава Дацика Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Бразилиа, Бразилия. Повозка на улице самой густонаселенной фавелы Соль-Насенте Фото: Eraldo Peres / AP Нант, Франция. Горящий автомобиль после столкновений протестующих с полицией на демонстрации в рамках десятой общенациональной забастовки Фото: Reuters / Stephane Mahe Сент-Джозеф, США. Жители ловят рыбу из озера Мичиган Фото: Don Campbell / The Herald-Palladium / AP