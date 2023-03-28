В Ленобласти модернизируют очистные сооружения в акваториях Неве и Волхове

В федеральный проект по очистке водоемов войдут акватории рек Нева и Волхов на территории Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Помимо расчистки русел рек, озер и их берегов, проект будет включать ликвидацию объектов, наносящих экологический ущерб, строительство очистных сооружений в населенных пунктах и модернизацию очистных промышленных предприятий»,— отметил господин Дрозденко.

Расширение федеральной программы оздоровления водных объектов началось после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля. По текущим планам, реализация проекта на 2025-2030 годы окажет влияние на 85% жителей России, проживающих в бассейнах рек Иртыш, Дон, Амур, Урал, Нева, Волхов, Терек и озера Ильмень.

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