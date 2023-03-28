New World Wealth и Henley & Partners: 56% всех состоятельных людей Африки живут в пяти странах

В настоящее время в Африке, население которой составляет 1,4 млрд человек, проживают 138 тыс. человек с состоянием более $1 млн. В том числе 328 так называемых центимиллионеров с состоянием не менее $100 млн и 23 миллиардера. Эти данные содержатся в ежегодном отчете о благосостоянии Африки, который сегодня представили швейцарская компания Henley & Partners и южноафриканская New World Wealth.

Авторы отчета отмечают, что сейчас общий объем частного капитала в регионе составляет $2,4 трлн. В течение ближайших десяти лет эта цифра увеличится на 42%.

Особенностью Африки является высокая концентрация частного капитала в крайне небольшом числе стран. 56% всех состоятельных людей на материке проживают в пяти странах: ЮАР, Египте, Нигерии, Кении и Марокко.

В ЮАР живут как минимум вдвое больше состоятельных людей, чем в любой другой стране континента. Кроме того, на нее приходится 30% всех африканских центимиллионеров. Крупнейший город страны Йоханнесбург лидирует по числу проживающих там миллионеров — 14,6 тыс. человек. Египет же лидирует в количестве живущих в стране миллиардеров, а столица, Каир, по числу миллионеров (7,4 тыс.) уступает только Йоханнесбургу.

«Африка является домом для некоторых из самых быстрорастущих рынков в мире, включая Руанду, Маврикий и Сейшельские острова, где за последнее десятилетие рост благосостояния составил 72%, 69% и 54% соответственно»,— говорит глава исследовательского отдела New World Wealth Эндрю Амолис. В ближайшие десять лет первенство по темпам роста перейдет к Маврикию, где они будут составлять 75%. Это сделает его четвертым в списке стран с наибольшими темпами роста миллионеров в процентном отношении после Вьетнама, Индии и Новой Зеландии.

Андрей Келекеев