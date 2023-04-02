«Гипнотически скучный» и «бескомпромиссно медленный» шедевр

55 лет назад в прокат вышел фантастический фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Картина стала культовой и осталась в истории как один из самых значимых фильмов о космосе. Как создавался и чем запомнился эпос о путешествии на Юпитер — в материале «Ъ».
Актер Кир Дулли на съемках финальной сцены
Фото: Stanley Kubrick Productions
От книги к сценарию и обратно
Стэнли Кубрик задумал создать «хороший фантастический фильм» сразу после выхода в 1964 году его культовой комедии «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Для обсуждения сценария он встретился с известным фантастом Артуром Кларком, прилетевшим для этого в Нью-Йорк из Шри-Ланки, где он жил с середины 1950-х.
Режиссер Стэнли Кубрик (справа) и соавтор сценария писатель Артур Кларк
Фото: Stanley Kubrick Productions
Кларк предложил Кубрику на выбор несколько рассказов, из которых режиссеру больше всего понравился «Часовой». Он и лег в основу фильма и будущей книги. В рассказе люди находят на Луне артефакт в форме пирамиды, который защищен невидимым барьером и испускает радиосигнал.
За два года Кларк и Кубрик сначала написали научно-фантастический роман, а потом и сценарий «Космической одиссеи». Название режиссер придумал сам, вдохновляясь «Одиссеей» Гомера. Главная роль астронавта Дэйва Боумена досталась актеру Киру Дулли.
Режиссер Стэнли Кубрик (слева) и исполнитель главной роли Кир Дулли
Фото: Stanley Kubrick Productions
Книга была выпущена уже после выхода фильма и стала началом тетралогии. Вторая часть была экранизирована в 1984 году под названием «Космическая одиссея 2010». Третья и четвертая книги рассказывали больше о создателях монолита и о том, как те превратились в чистую энергию.
Филиал NASA
Фильм известен детальным воспроизведением космоса. Кубрик собрал команду художников, которые смогли придумать абсолютно новый мир целиком — от скафандров и чашек до компьютеров и космических шаттлов, которые разрабатывали специалисты NASA Гарри Лэнг и Фредерик Ордуэй. Глава американского космического агентства называл британскую студию «Шеппертон», где проходили съемки, «своим восточным офисом».
Стэнли Кубрик (в центре) вместе со съемочной командой
Фото: Stanley Kubrick Productions
Без работы Кубрика в качестве точки отсчета не было бы ни «Гравитации» (2013) Альфонсо Куарона, ни «Интерстеллара» (2014) Кристофера Нолана. Неслучайно именно Нолан в 2018 году представлял в Каннах юбилейную реставрацию ленты Кубрика, сделанную без применения цифровых технологий.
Своевременные предсказания
Кубрик, которому на момент создания фильма было 36 лет, вырос на фантастике 1940–1950-х и следил за космической гонкой СССР и США. Он считал, что главная опасность, которая подстерегает фильм о космосе,— это опоздать с предсказаниями, оказаться нелепым на фоне реальности лунных миссий и выходящих в открытый космос людей.
Актеры на съемочной площадке
Фото: Stanley Kubrick Productions
Режиссеру удалось создать самобытный мир, многие вещи из которого было невозможно представить в 1960-х, но они вполне реальны сейчас. Он предсказал плоские экраны, видеозвонки, голосовое управление компьютерами. NASA по следам фильма создало для космонавтов системы развлечения и физических нагрузок, а также подумывает о реализации искусственной гравитации и капсулах гиперсна.
В фильме компьютер HAL 9000 сумел обыграть в шахматы человека, что в реальности случилось только через несколько десятилетий.
Исполнитель главной роли Кир Дулли за пультом управления
Фото: Metro Goldwyn Mayer / Collection Christophel / East News
Скучающая публика
У Кубрика получился артхаусный фильм о космосе, который по формату не «влезал» в рамки большинства кинотеатров в США. На премьере люди выходили из зала, реакция посмотревших до конца была неоднозначной. Часть кинокритиков назвали фильм «гипнотически скучным» и «бескомпромиссно медленным». После премьеры Кубрик вырезал из фильма 20 минут, но студии MGM было ясно, что его темп вряд ли устроит массового зрителя.
Стэнли Кубрик на съемках «Космической Одиссеи»
Фото: Stanley Kubrick Productions
Однако фильм неожиданно стал популярным среди хиппи. Джон Леннон заявил, что ходит на «Космическую одиссею» еженедельно. Особенно ценился психоделический эпизод путешествия астронавта Боумена сквозь пространство и время, сделанный специалистами Кубрика на основе технологии сплит-скан.
Для поднятия интереса MGM заказала новые плакаты, на которых значилось: «Космическая одиссея — величайший трип!» (2001: Space Odyssey — the ultimate trip). В результате при бюджете $12 млн картина собрала в прокате $57,3 млн.
В одном из эпизодов фильма снялась модель Мэгги Лондон
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer
Отказ от заказанной музыки
Изначально оригинальный саундтрек для фильма был заказан композитору Алексу Норту, с которым Кубрик до этого уже сотрудничал. Однако во время работы над картиной для фона режиссер ставил классическую музыку и так привык к этому, что на финальном монтаже отказался от композиций Норта. В результате в фильме звучат композиции «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса, «Гаянэ» Арама Хачатуряна.
Некоторые произведения в сочетании с визуальным рядом сами по себе стали распространенными кинематографическими штампами — особенно часто цитируют начало фильма.
Что говорили о фильме
Соавтор сценария Артур Кларк выражал мнение, что, если зрителю в «Космической одиссее» все понятно, значит, фильм не удался. Сам же Стэнли Кубрик заявлял, что «не хочет прикладывать к «2001» инструкцию, которой каждый зритель был бы обязан следовать из страха что-нибудь не понять». В целом авторам фильма хотелось, чтобы в нем было намного больше вопросов, чем ответов.
Съемка финальной сцены «Космической Одиссеи»
Фото: Stanley Kubrick Productions
Критики в своих мнениях разделились. Известный киновед Роджер Эберт писал, что фильм «не о цели, а о поиске, о стремлении». «Он нам говорит: мы стали людьми, когда мы научились мыслить. Теперь пора сделать следующий шаг и понять, что мы живем не на планете, а среди звезд, и что мы не плоть, а сознание»,— объяснял он. В то же время популярный кинокритик Полин Кейл назвала фильм полным провалом, потому что «абстрактные идеи фильм излагает слишком абстрактно».
Режиссер Стэнли Кубрик (слева) на съемках
Фото: Stanley Kubrick Productions
Писатель-фантаст Рей Брэдбери писал, что смерть астронавтов в картине не трогает: «Леденящее дыхание Антониони, которым одержим Кубрик, превратило все в лед... Я думаю, это роскошный фильм, один из самых красивых в истории кино. К сожалению, в нем нет хорошо поставленных сцен и диалоги чудовищно банальны». А режиссера Мартина Скорсезе восхищала балетность «Космической одиссеи» и то, что Кубрик смог воспроизвести ритм жизни и ритуализировать ход времени.
Режиссер Стэнли Кубрик рядом с макетом космического корабля «Дискавери»
Фото: Stanley Kubrick Productions
Как Кубрик «срежиссировал» полет на Луну
«Космическая Одиссея» дала миру еще одну «теорию заговора» о том, что Кубрик снял в павильоне инсценировку полета американцев на Луну. Ее сторонники постоянно находят этому «подтверждения». Например, в вышедшем в 2002 году псевдодокументальном фильме «Темная сторона Луны» вдова режиссера Кристиана Кубрик утверждала, что президент США Ричард Никсон под впечатлением от «Космической одиссеи» действительно заказал Кубрику фильм о высадке американских астронавтов на Луну.
В обмен на это на съемках «Барри Линдона» (1975) режиссеру якобы разрешили использовать линзу, созданную специально для спутников NASA, что позволило снимать только при естественном освещении.