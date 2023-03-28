«Ман Рэй считается самым изобретательным фотографом XX века»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как Ман Рей вписал свое имя в историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В мае 2022 года работа Ман Рея «Скрипка Энгра» стала самой дорогой фотографией в мире; она была продана за $12,4 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Вспомним творческий путь Эмманюэля Радницкого ака Ман Рэй (1890-1976 гг.).

Эмманюэль (или уменьшительное «Моня») родился в американской Филадельфии. Был старшим сыном эмигрантов из Ковенской губернии (из-под Каунаса). Родители — Мейлах Рудницкий и Маня Лурия — решили сменить фамилию из-за антисемитизма окружающих. Рудницкие стали Рэй, Моня стал Ман и превратился в реформатора современной фотографии, ярчайшего сюрреалиста и дадаиста.

Он учился в Нью-Йорке, познакомился, естественно, с Марселем Дюшаном, который в 1921 году перевез Ман Рэя в Париж. Поль Элюар, Андре Бретон, Тристан Тцара, Франсис Пикабиа... Кружок дада-сюра полностью сложился.

Уже в 1922 году Ман Рэй разрабатывает свои знаменитые «лучеграфы», технику создания изображений без использования камеры. Тогда же Луи Арагон официально наименовал Ман Рэя «великим фотографом» в собственном пантеоне. Когда в 1924 году был провозглашен сюрреализм, Рэй присоединился к группе в качестве активного художника и соавтора. В следующем году его работы были показаны на первой выставке сюрреалистов в галерее Пьера в Париже.

Бретон говорил о Ман Рэе, что у него была «голова волшебного фонаря» и он был «поэтом, который пишет светом». Рэй считается самым изобретательным фотографом XX века, особенно благодаря своим исследованиям «лучевых диаграмм», соляризации, наложений, фотомонтажей или рисунков непосредственно на отпечатках.

Изобретая новые способы изображения тел и лиц, он встряхнул жанры обнаженной натуры и портрета и расширил границы как технические, так и символические, фотографических образов.

Главным источником его вдохновения всегда были женщины. Мерет Оппенгейм и Жюльетт Греко, Эльза Скиапарелли, Нюша Элюар, Дора Маар, графиня де Бошан, коллекционерши Пегги Гуггенхайм и Гертруда Стайн, и это лишь некоторые из ключевых женщин в его окружении. Главная, наверное, Кики де Монпарнас и изгиб ее обнаженной спины в «Скрипке Энгра».