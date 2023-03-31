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Женщина в окне возможностей

Андрей Бакеев


Редактор «Коммерсантъ Business Guide»

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

В нашем мире многое поменялось. В том числе и отношение к женщинам. Впервые я это отчетливо понял, когда у мужчин в России появилась возможность брать декретный отпуск. Семья стала партнерством, где каждый родитель может быть и добытчиком, и домохозяйкой.

На собственном примере я это ощутил, когда впервые взял больничный из-за болезни младшего сына. Жена не могла: они готовились к очень важному и ответственному мероприятию, это требовало от нее как руководителя отдела постоянного присутствия в офисе — с утра и до позднего вечера. У меня такого аврала не было. К тому же я мог работать и на удаленке, не забывая при этом покормить отпрыска, почитать ему любимую книжку и дать лекарства. Мероприятие прошло хорошо. Сын выздоровел. Все в этой ячейке общества справились со своими обязанностями.

Сегодня чуть ли не каждый день появляется информация о росте женской деловой активности. Многочисленные исследования показывают, что усиливается роль женщин в управлении компаниями и во владении бизнесом, растет число предпринимательниц не только в медицине, косметологии, образовании, но и в таких не дамских сферах, как промышленность, строительство и IT. Постепенно в экономике, как и в семье, стираются границы «женское/мужское».

Последнее исследование индекса женской деловой активности в России (Women Business Index, WBI) показало интерес предпринимательниц к развитию импортозамещающих производств. Как отметили авторы исследования, если до февраля 2022 года малому бизнесу в РФ было сложно конкурировать с международными корпорациями и брендами, то с их уходом открылось окно возможностей. Бизнес-леди не просто проявили интерес к этому окну. Они поспешили занимать высвобождающиеся ниши. При этом деловые жены не отодвинули домашние очаги с их «киндер, кюхен, кирхе» на второй план как не столь существенное, а доверили своим заботливым и менее загруженным на работах мужьям. Лишь бы справились.

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