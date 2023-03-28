Зарубежные СМИ: Каковы перспективы Binance в США?

Американский финансовый регулятор подал иск против Binance. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США утверждает, что крупнейшая криптобиржа нарушала правила финансового рынка. Речь идет суммарно о восьми положениях Закона о товарных биржах, в частности, компания предоставляла услуги без необходимой лицензии. Кроме того, несмотря на запрет Вашингтона, помогала американским инвесторам обходить ограничения и торговать на зарубежных площадках. Регулятор также заподозрил биржу в инсайдерской торговле. На этом фоне курс биткойна упал на 4,5%. По информации СМИ, США хотят запретить Binance и ее руководителям вести бизнес в стране. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/File Photo, Reuters

Несмотря на запрет американского регулятора торговать на площадках вне страны, Binance помогала крупным инвесторам из США обходить ограничения, например, с помощью VPN. Биржа торговала через примерно 300 счетов, которые прямо или косвенно связаны с руководством площадки. И это, как считает регулятор, признак «инсайдерской торговли», отмечает агентство Reuters. Кроме того, платформа предупреждала VIP-клиентов о преследовании со стороны правоохранителей и помогала инвесторам вывести активы.

При этом сама Binance, как сообщает The Washington Post, называет обвинения «неожиданными и разочаровывающими». Она отмечает, что вливала значительные инвестиции, чтобы американские пользователи не могли использовать платформу. Например, в 7,5 раз увеличили штат комплаенс-контроля.

CNBC предполагает, что это только первый удар по криптобирже, к которой давно возникали вопросы. Американские власти, помимо изъятия средств биржи, также просят суд наложить дополнительные ограничения вроде запрета на торговлю и регистрацию.

После краха главного конкурента — биржи FTX — позиции Binance на крипторынке усилились. Bloomberg отмечает, что влияние главы компании Чанпэн Чжао на отрасль гораздо больше, чем у Сэма Бэнкман-Фрида, а, значит, последствия для рынка могут быть куда масштабнее.

По информации The Wall Street Journal, некоторые инвесторы уже задумались о том, стоит ли продолжать работать с биржей. В частности, швейцарский криптоброкер CryptoFinance заявил, что обсуждает внутри компании возможный разрыв отношений с Binance.

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