Кассация отменила оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

9-й кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор Хабаровского краевого суда по делу художницы Юлии Цветковой (признана иностранным агентом) о распространении порнографии. Дело направили на новое рассмотрение в Комсомольск-на-Амуре, сообщил адвокат госпожи Цветковой Александр Пиховкин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Цветкова в 2020 году

Фото: страница «Дело Цветковой» в соцсети Юлия Цветкова в 2020 году

Фото: страница «Дело Цветковой» в соцсети

Господин Пиховкин заявил, что мотивированного решения суда пока нет, но в заседании прозвучало, что «порнографичность инкриминированных Цветковой изображений» следует из названия блога — «Монологи вагины». «Здесь уж не до "существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-процессуального закона"»,— отметил адвокат, прикрепив к посту ссылку на ст. 401.15. УПК РФ (основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке).

Юрист заявил, что в защите опирался на доктринальное определение порнографии, данное руководителями Верховного суда. «Следующая остановка там»,— написал господин Пиховкин. Согласно постановлению пленума ВС от 15 декабря 2022 года, под распространением порнографических материалов понимается незаконное предоставление конкретным лицам либо неопределенному кругу лиц возможности их использования. Оно может совершаться в том числе путем направления таких материалов в личном сообщении в социальной сети, говорится в документе.

Уголовное дело против Юлии Цветковой возбудили в 2019 году. Поводом для этого стали ее рисунки, опубликованные в ее группе «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Первое заседание суда состоялось в марте 2021 года. 22 ноября 2022 года Хабаровский краевой суд утвердил оправдательный приговор в отношении госпожи Цветковой по делу о распространении порнографии. В том же месяце художница покинула Россию.

Эрдни Кагалтынов