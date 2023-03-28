Три оппозиционные партии Турции потребовали снять Эрдогана с президентских выборов

Три турецкие оппозиционные партии потребовали снять кандидатуру действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана с выборов главы государства. Соответствующее обращение оппозиционеры направили в Высшую избирательную комиссию Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщает телеканал Haberturk, отменить регистрацию господина Эрдогана требуют Хорошая партия, Партия демократии и прорыва, а также Партия Отчизны. Все они поддерживают главного оппонента президента Турции Кемаля Кылычдароглу.

По мнению оппозиционеров, выдвижение действующего президента противоречит Конституции страны. Они утверждают, что текущий срок Реджепа Тайипа Эрдогана является вторым по счету. Но турецкие власти разъясняют, что после проведенного в 2017 году конституционного референдума президентские сроки Эрдогана обнулились и все претензии оппозиционеров не имеют под собой законных оснований.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, несмотря на то что в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более чем 50 тыс. человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юго-востоке будет проходить в экстремальных условиях.

Как сообщает издание Daily Sabah, сейчас главными фаворитами президентских выборов являются Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее о предвыборной президентской кампании в Турции читайте в материале «Ъ» «Время собирать кадры».

Александр Кислов