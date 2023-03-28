В Diageo сменится генеральный директор

Айвен Менезес, который на протяжении десяти лет возглавлял Diageo, крупнейшего в мире производителя алкогольных напитков, решил завершить свою работу в этой компании. Как сообщается на сайте Diageo, это решение вступит в силу 30 июня 2023 года. Преемником господина Менезеса на посту генерального директора станет Дебра Крю, которая сейчас является главным операционным директором Diageo.
Айвен Менезес начал работать в компании Diageo с самого начала ее создания в 1997 году после слияния компаний Guinness plc и Grand Metropolitan plc. До 2013 года он прошел через несколько руководящих постов, включая главного операционного директора и руководителя региональных подразделений. В 2013 году был назначен на пост генерального директора. За период его руководства акции Diageo выросли на 52%. Компания значительно расширила ассортимент, ее продукция продается более чем на 180 рынках мира. В последнем полугодии чистые продажи Diageo выросли на 9,4% и составили £9,4 млрд. Сегодня акции Diageo реагируют на новости о предстоящей смене главы компании незначительным снижением на 0,22%.
Дебра Крю занимает пост главного операционного директора Diageo с октября 2022 года. До этого она возглавляла подразделение Северной Америки и руководила глобальными поставками. В Diageo госпожа Крю пришла в апреле 2019 года. Ранее она была президентом и генеральным директором Reynolds American, президентом PepsiCo, работала в Kraft Foods, Nestle, Mars.
Экспертов смена гендиректора в Diageo не удивила. Как заявил агентству Reuters Тинеке Фрикки из Waverton Asset Management, компании-инвестора Diageo, «выбор времени для смены руководителя всегда трудно предсказать, но Айвену Менезису 63 года, и этот момент был явно не за горами». Выбор в качестве преемника госпожи Крю также не стал неожиданностью. «Крю была самым вероятным преемником на посту гендиректора… Она имеет очень большой опыт работы на крупнейшем рынке Diageo — США»,— заметил эксперт.