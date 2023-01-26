Чистые продажи Diageo в полугодии выросли на 9,4%

Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo опубликовал отчетность за первое полугодие 2023 финансового года, завершившееся 31 декабря. Чистые продажи Diageo за этот период составили £9,4 млрд, что на 9,4% выше по сравнению с первым полугодием 2022 финансового года. Аналитики прогнозировали рост на 7,9%. Операционная прибыль в полугодии выросла на 9,7%, до £3,2 млрд.

Продажи продукции Diageo выросли во всех регионах мира, хотя в Северной Америке их рост не дотянул до прогнозов аналитиков — 3% против 6%. При этом основной рост продаж пришелся на дорогие бренды стоимостью в среднем £50 за бутылку, их доля в продажах компании составила 65%. Как отметил генеральный директор Diageo Айвен Менезес, «люди наслаждаются алкогольными напитками еще больше, чем прежде, но пьют не больше, а лучше». Так, потребители стали больше пить текилу, шотландский виски и пиво Guinness. Кроме того, положительно на результатах сказалось возвращение людей в пабы, бары и рестораны после отмены пандемических ограничений в большинстве регионов мира.

По словам господина Менезеса, «сейчас Diageo на 36% больше, чем был до пандемии COVID-19». Во втором полугодии текущего финансового года компания ожидает роста чистых продаж в пределах 5–7% и роста операционной прибыли на 6–9%. Акции Diageo на торгах в Лондоне отреагировали на публикацию отчетности компании падением на 6,4%.

Алена Миклашевская