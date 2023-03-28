Мэрия Анапы через суд добивается сноса коттеджей поселка «Златоград» в Варваровке

Анапский районный суд принял девять исков от администрации курорта, требующей сноса жилых строений коттеджного поселка «Златоград», возведенных на землях сельскохозяйственных угодий в селе Варваровка. Обращение в суд связано в том числе с тем, чтобы оградить новых покупателей участков от нарушения законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: argumenti.ru Фото: argumenti.ru

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что в настоящее время по шести делам суд удовлетворил исковые требования муниципалитета о сносе объектов. Еще три дела рассматриваются, по ним назначены строительно-технические экспертизы. «Как только судебные решения вступят в законную силу, собственники незаконных строений будут обязаны их демонтировать»,— говорят в администрации курорта.

Ранее в Сети появились сообщения, что собственники земельного участка в Варваровке (3 км от Анапы) проводят рекламную кампанию коттеджного поселка «Златоград», обещая клиентам «великолепные условия для жизни и отдыха в поселке с современной архитектурой». Как сообщал РБК, жилые дома возводились на спорной территории с 2014 по 2020 год, когда земельные участки имели вид разрешенного использования — садово-дачное хозяйство. В эту категорию земли перевели по заявлению собственника участка в 2014 году. Позднее прокуратура организовала проверку по данному факту и потребовала отменить данное постановление. Администрация выполнила требование ведомства и в 2020 и 2021 годах вернула землям статус сельскохозяйственных.

На официальном сайте коттеджного поселка нет информации о судебных делах и решениях, а продажа спорных участков не приостановлена. В решениях Анапского районного суда указано, что на территории, являющейся предметом судебного рассмотрения, не предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов. Более того, как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства администрации Анапы, разрешение на возведение объектов капитального строительства на указанных земельных участках собственникам не выдавалось.

Василий Хитрых