Ликвидация троллейбусных маршрутов в Оренбурге привела к уголовному делу

Возбуждено уголовное дело из-за жалоб местных жителей на ликвидацию троллейбусных маршрутов в Оренбурге. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В социальной сети и СМИ опубликовано видеообращение к главе СК России от жителей города Оренбурга о несогласии с ходом и результатами процессуальной проверки по факту ликвидации целого ряда маршрутов такого экологичного вида транспорта, как троллейбус, в областном центре и выводу на линии автобусов, загрязняющих окружающую среду»,– говорится в сообщении.

Региональное СУ СК РФ проводило проверку по данному поводу, но отказалось возбуждать уголовное дело. Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. В ноябре минувшего года Оренбург получил 67 низкопольных автобусов ЛиАЗ-5292.

Георгий Портнов