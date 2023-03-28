Альянс турагентов: отдых в Сочи летом подорожал на 30%

С начала года отдых в Сочи подорожал уже на 20–30% из-за падения интереса к Крыму, заявил вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, россияне реже ездят в Крым из-за логистических сложностей: аэропорт Симферополя закрыт с февраля 2022 года, проезд через Крымский мост затруднен, а поездов ходит мало.

«Из-за всех этих проблем Крым, на мой взгляд, будет в минусе на 3–4 млн человек по итогам сезона. В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%»,— рассказал «Известиям» господин Мкртчян.

По его словам, в 2022 году отдых в Сочи подорожал на 40%. Он ожидает, что в этом году цены вырастут в первую очередь в четырех- и пятизвездочных отелях. «В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тыс. руб. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive. Аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тыс. руб. на двоих»,— уточнил вице-президент АТА.

Увеличение разнообразия доступных направлений, рост спроса на путешествия за рубеж и ограничения на работу южных аэропортов привели к сокращению доли России в структуре продаж туров на майские праздники. За год показатель снизился более чем в два раза, до 24%, подсчитали в «Слетать.ру».

Подробности — в материале «Ъ» «Май турецкого».

Лаура Кеффер