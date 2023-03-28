СКР возбудил дело после нападения на пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии

Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС в Северной Осетии. Инцидент произошел вчера, 27 марта, поздно вечером. Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщил региональный СКР.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Республике Ингушетия
По данным следствия, неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия неустановленного образца по посту полиции на пересечении автодорог Назрань—Кантышево и Малгобек—Майское. Пострадавшие полицейские «получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», они госпитализированы.
Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По предварительным данным, стрельба велась по посту «Волга-14», находящемуся возле села Кантышево Назрановского района (на границе с Северной Осетией) около полуночи. Нападавших ищут.