СКР возбудил дело после нападения на пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии

Двое полицейских получили ранения в результате нападения на пост ДПС в Северной Осетии. Инцидент произошел вчера, 27 марта, поздно вечером. Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщил региональный СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Республике Ингушетия Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Республике Ингушетия

По данным следствия, неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия неустановленного образца по посту полиции на пересечении автодорог Назрань—Кантышево и Малгобек—Майское. Пострадавшие полицейские «получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», они госпитализированы.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По предварительным данным, стрельба велась по посту «Волга-14», находящемуся возле села Кантышево Назрановского района (на границе с Северной Осетией) около полуночи. Нападавших ищут.

Лаура Кеффер