Движение паромов остановлено в Севастопольской бухте

В Севастопольской бухте остановлено движение паромов. Ранее было прекращено и движение пассажирских катеров, но в настоящее время оно восстановлено, сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

Вчера, 27 марта, в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение. В ночь с 27 на 28 марта в регионе ожидался сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Милена Костерева