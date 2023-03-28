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Бюджет Новосибирской области выделил на связанные с СВО цели 4,2 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году из резервного фонда Новосибирской области на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), было выделено 4,2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Глава региона выступил с отчетом о работе в прошлом году на сессии областного законодательного собрания. Она проходит 28 марта.

«Из этой суммы тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. За этой суммой скрывается восстановление более 100 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов в подшефном нам Беловодском районе и городе Мариуполь. В этом также помощь Вооруженным силам в развертывании с нуля трех военных городков на территории области и создание условий для эффективного боевого слаживания нескольких полков, сформированных из жителей пяти регионов Сибири. Здесь же приобретение сотен радиостанций, оптических приборов, десятков квадрокоптеров, автомобилей, генераторов, тысяч наименований специальной экипировки и средств защиты, печей и т. п.»,– сказал господин Травников.

Заксобрание приняло отчет губернатора единогласно. За это проголосовали все 65 присутствующих на сессии депутатов.

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Валерий Лавский

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