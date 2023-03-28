Бюджет Новосибирской области выделил на связанные с СВО цели 4,2 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году из резервного фонда Новосибирской области на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), было выделено 4,2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО Фото: предоставлено пресс-службой правительства НСО

Глава региона выступил с отчетом о работе в прошлом году на сессии областного законодательного собрания. Она проходит 28 марта.

«Из этой суммы тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. За этой суммой скрывается восстановление более 100 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов в подшефном нам Беловодском районе и городе Мариуполь. В этом также помощь Вооруженным силам в развертывании с нуля трех военных городков на территории области и создание условий для эффективного боевого слаживания нескольких полков, сформированных из жителей пяти регионов Сибири. Здесь же приобретение сотен радиостанций, оптических приборов, десятков квадрокоптеров, автомобилей, генераторов, тысяч наименований специальной экипировки и средств защиты, печей и т. п.»,– сказал господин Травников.

Заксобрание приняло отчет губернатора единогласно. За это проголосовали все 65 присутствующих на сессии депутатов.

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Валерий Лавский