Ракетные катера Тихоокеанского флота выполнили стрельбы ракетами «Москит» в Японском море

Ракетные катера Тихоокеанского флота провели успешные стрельбы крылатыми ракетами «Москит» по условному противнику в Японском море, сообщило Минобороны РФ. Ударная группа из двух катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, который имитировал боевой корабль.

«Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит"»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Отмечается, что безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

«Москит» — сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Была принята на вооружение в начале 1980-х. Способна уничтожать цели на расстоянии до 120 км.

Леонид Уварчев