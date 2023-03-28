Российские активы Henkel могут купить акционеры «Фармстандарта» и компания Kismet Capital

Henkel находится на завершающем этапе продажи российских активов, сообщил представитель компании «Ведомостям». Он отказался называть покупателя, отметив, что соглашение пока не подписано. По информации источников газеты, покупателем 11 заводов может выступить консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал».

Henkel со штаб-квартирой в Дюссельдорфе работает в РФ с 1990 года. Выпускает продукцию под брендами Persil, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», «Дени», клей «Момент» на 11 российских заводах в Подмосковье, Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской областях и Ставропольском крае.

Мажоритарными владельцами станут акционеры «Фармстандарта». По данным «Ведомостей», разрешение на сделку уже выдала правительственная комиссия. Утверждается, что после продажи фабрики продолжат выпускать продукцию под брендом Henkel. Однако, как сообщал в декабре «Ъ», гендиректор представительства немецкой компании в России Сергей Быковский заявлял поставщикам, что фирма будет вести деятельность в РФ как самостоятельная организация под брендом Lab Industries.

Правительство, «Фармстандарт», Kismet Capital и «Эльбрус капитал» пока не прокомментировали информацию. Сумма продажи не раскрывается. В конце 2022 года источники «Ъ» сообщали, что Henkel оценивала активы в более €500 млн.

О российских активах — в материале «Ъ» «Henkel отмывается от России».

Леонид Уварчев