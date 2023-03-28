9,7 процента составила доля инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале 2023 года, сообщил Банк России. Показатель стал минимальным с августа 2012 года, а объем таких вложений за февраль упал на 1 млрд руб. (0,1%) — до 1,766 трлн руб. (минимум с марта 2017 года), общий же объем рынка ОФЗ вырос на 325 млрд руб. (1,8%) — до 18,2 трлн руб. В 2022 году нерезиденты снизили вложения в ОФЗ на 1,1 трлн руб. (35,8%). В Reuters сообщают, что инвесторы из «недружественных» стран в начале 2023 года еще продавали ОФЗ за рубежом с дисконтом до 75%, так как им запрещено делать это в РФ, а новые владельцы переводили бумаги в страну. Зампред ЦБ Филипп Габуния в начале марта сообщил, что перевод таких ОФЗ в РФ почти иссяк.