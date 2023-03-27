Лавров может принять участие в заседаниях Совбеза ООН в апреле

Постпредство РФ при ООН ожидает участия министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседаниях Совета Безопасности в апреле. В этот период Россия будет председательствовать в Совбезе.

«Темами наших ключевых мероприятий будет многополярность в развивающемся мире — это еще не точное название, открытые дебаты по Ближнему Востоку, а до этого еще заседание о неконтролируемом экспорте оружия, которое состоится до того, как прибудет министр»,— сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя журналистам (цитата по ТАСС).

По мнению российского постпреда, США обязаны выдать визу господину Лаврову. Он напомнил, что министр прилетал в Нью-Йорк в сентябре 2022 года для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. «Сложно представить, что сейчас ему не разрешат прибыть»,— добавил господин Небензя. Он не стал уточнять, получил ли господин Лавров визу: «Вы спрашиваете не того человека».

Леонид Уварчев