Камчатский губернатор продолжит обнародовать сведения о доходах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») планирует опубликовать сведения о своих доходах за 2022 год. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в камчатском правительстве. При этом господин Солодов призвал членов краевого правительства последовать его примеру.

«Декларацию о доходах опубликую, как и в прошлые годы, потому что считаю эту информацию важной для наших граждан. Хотел бы и вас, уважаемые коллеги, таким образом сориентировать»,— сказал губернатор.

Согласно предыдущей декларации, в 2021 году Владимир Солодов заработал 7,3 млн руб. В его собственности была квартира площадью 79,1 кв. м, одно машино-место и доля квартиры площадью 70,2 кв. м. Все объекты недвижимости, а также автомобиль BMW X1 находились в Москве. Сообщалось, что позднее губернатор обзавелся еще одной иномаркой, но уже на Камчатке.

Напомним, 29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий обязательную публикацию сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников на время специальной военной операции. А 6 февраля 2023 года глава государства подписал закон, разрешающий обеим палатам федерального парламента публиковать сведения о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указания персональных данных. После этого несколько парламентариев заявили, что продолжат публиковать свои декларации, а некоторые это уже сделали.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский