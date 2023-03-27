Режиссер «Ампир V» заявил, что утекшая в сеть копия не является финальной

Копия фильма «Ампир V», которую сегодня обнаружили в интернете, не является финальной, сообщил «Подъему» режиссер Виктор Гинзбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Гинзбург

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Виктор Гинзбург

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Это старая рабочая копия фильма, которая была украдена. В ней отсутствует ряд ключевых сцен. Поэтому мне, как режиссеру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать»,— отметил господин Гинзбург.

Фестивальная премьера картины запланирована на ближайшее лето. Авторы рассчитывают, что успех фильма на фестивалях может «дать толчок» для дальнейшего проката в России. Если картину не удастся показать в кинотеатрах, финальная версия появится в сети, добавил режиссер.

«Он (фильм.—"Ъ") интересен кинематографически на международном фестивале, он вне политики вообще. Мы надеемся, это даст толчок для проката в России. И тогда уже после фестивальных премьер и развития ситуации выложим его. Но я надеюсь, он появится на больших экранах. Потому что это очень зрелищное кино. Было бы хорошо добраться до российских экранов»,— резюмировал господин Гинзбург.

Работа над картиной «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина началась в 2011 году. Роли в фильме исполнили Павел Табаков, Федор Бондарчук, Вера Алентова. В 2017-м году стало известно, что одну из главных ролей исполнит рэп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом 7 октября 2022 года).

Премьеру фильма переносили несколько раз. В последний раз релиз планировали на 31 марта 2022, но Минкульт не выдал ленте прокатное удостоверение в связи с «несоответствием возрастной маркировке 16+». В конце апреля создатели заявили, что сообщат новую дату премьеры позднее.

Григорий Лейба