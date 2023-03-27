Умер актер фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михаил Чигарев

После продолжительной болезни на 79-м году жизни умер актер театра и кино Михаил Чигарев. Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Прощание и похороны пройдут завтра, 28 марта, в Переславле-Залесском.

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Фото: Мосфильм Михаил Чигарев

Фото: Мосфильм

Михаил Чигарев С 1970 по 1992 год работал в Театре-студии киноактера. В его фильмографии более 80 картин. Среди прочего он снимался в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих» (дебютный полный метр Никиты Михалкова), «Город принял» Вячеслава Максакова, «Лето рядового Дедова» Георге Водэ. Также актер снимался в ряде сериалов, в том числе «Ранетки» и «Михайло Ломоносов».

Лусине Баласян