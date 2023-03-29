120 миллионов тонн может составить урожай зерна в РФ в 2023 году, ожидают в Российском зерновом союзе (РЗС). С января прогнозы участников рынка, в том числе РЗС, по его сбору ежемесячно пересматриваются в сторону ухудшения. Тенденция объясняется в том числе тем, что пока остается нерешенной главная проблема, вызванная рекордным урожаем прошлого года,— затоваренность рынка зерном: из-за нее, а также сохраняющихся экспортных сложностей часть аграриев в начале посевной осталась без средств и не смогла провести все необходимые технологические работы. В сочетании с неблагоприятными погодными условиями это может ухудшить итоговые показатели еще значительнее, прогнозируют в РЗС.