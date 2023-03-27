The Times: США хотят, чтобы Украина вернула все утраченные территории

Соединенные Штаты рассматривают возможность занять более жесткую позицию относительно условий завершения украинского конфликта, пишет The Times. Не исключено, что Вашингтон будет настаивать на возвращении Киеву всех потерянных территорий.

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить суверенитет и независимость Украины, а это будет означать возвращение территории»,— заявил изданию высокопоставленный собеседник из администрации США.

По словам источника издания, в скором времени такого развития событий Соединенные Штаты не ждут. Тем не менее Вашингтон намерен поддерживать Киев, «чтобы помочь Украине выжить как независимой демократической стране».

В понедельник, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $350 млн. С января 2021 года Вашингтон вложил в поддержку «обеспечения безопасности» Украины более $32,8 млрд ($32,2 млрд из них — с момента начала военной операции).

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба