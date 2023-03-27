Бои догнали офицера дома

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий был обнаружен мертвым в своей квартире в Ставрополе. Он скончался, по предварительной информации, от огнестрельного ранения. Подполковник, по данным из соцсетей, восстанавливался на Ставрополье после ранения, полученного в зоне СВО. Следственные органы отказываются обсуждать детали гибели офицера. Прощание с господином Лисицким назначено на вторник, 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий

Фото: bbstav26 Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий

Фото: bbstav26

О смерти Дмитрия Лисицкого первоначально написали в Telegram-канале ставропольских десантников, никаких деталей произошедшего при этом не сообщалось.

Позже известие появилось в сети «ВКонтакте» на странице Виктора Ситникова — врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета. Дмитрий Лисицкий в 1998 году с отличием окончил это учебное заведение. В посте ректора, посвященном замкомандира 247-го десантно-штурмового полка, говорилось, что господин Лисицкий погиб в бою.

В Telegram-канале главы Благодарненского округа Александра Тенькова также сообщалось о смерти уроженца села Бурлацкое, Героя России Дмитрия Лисицкого, но не уточнялось, при каких обстоятельствах и где погиб офицер.

В региональном отделении МОО «Союз десантников» по Ставропольскому краю «Ъ» подтвердили факт гибели подполковника Лисицкого, сообщив, что он был найден с огнестрельными ранениями в своей квартире в Ставрополе.

Что именно случилось с офицером, в «Союзе» пока не знают. Господина Лисицкого там охарактеризовали как настоящего офицера, у которого был огромный боевой опыт и который мог найти выход из сложной ситуации. Так, в ходе СВО он вывел 70 человек, которые попали в засаду.

Последние месяцы офицер восстанавливался после ранения, полученного в ходе боевых действий, участвовал в различных патриотических мероприятиях, в том числе встречался со студентами СГАУ.

В управлении СКР по Ставропольскому краю сообщили, что обстоятельства смерти подполковника будет расследовать военное следствие. В военном следственном отделе СКР по региональному гарнизону от комментариев воздержались.

Дмитрий Лисицкий начинал свою военную биографию со срочной службы в 247-м гвардейском десантно-штурмовом кавказском казачьем полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) в Ставрополе. Здесь же остался на сверхсрочную. В апреле 2000 года в звании сержанта поступил в свою часть служить уже по контракту.

Одновременно заочно с отличием окончил Ставропольскую сельхозакадемию по специальности зооинженер и инженер-маркетолог.

Побывал за время службы практически во всех горячих точках, начиная с Абхазии в 1993 году. Участвовал в боевых операциях в Дагестане 1999 году, в двух Чеченских войнах. Был миротворцем в Боснии и Герцеговине. Полтора года служил разведчиком-снайпером в разведывательной роте 1-й отдельной воздушно-десантной бригады. В 2014 году обеспечивал безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

В январе 2015 года указом президента Дмитрию Лисицкому было присвоено звание Героя России. Владимир Путин лично вручил офицеру звезду Героя РФ.

Прощание с Дмитрием Лисицким пройдет во вторник, 28 марта.

Александра Ларинцева, Пятигорск