Новым главой правительства Шотландии станет министр здравоохранения Хамза Юсаф

Лидером Шотландской национальной партии (ШНП) избран этнический пакистанец Хамза Юсаф, занимавший ранее пост министра здравоохранения. Набрав 52% голосов (чуть более 26 тыс. членов партии), он возглавит региональное национальное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хамза Юсаф

Фото: AP Хамза Юсаф

Фото: AP

«Я буду руководить ШНП в интересах всех членов партии, а не только проголосовавших за меня, так же как буду руководить Шотландией в интересах всех наших граждан, несмотря на их политических союзников»,— сказал Хамза Юсаф в приветственной речи, передает Associated Press.

Секретарь ШНП Лорна Финн сообщила, что явка на выборах составила 70%, передает The Guardian. На пост главы ШНП также претендовали министр финансов Шотландии Кейт Форбс, бывший министр по вопросам безопасности общин Аш Риган. Во второй тур прошла только Кейт Форбс, по итогу набравшая 48% голосов.

В ходе своей предвыборной кампании Хамза Юсаф пообещал руководить «как свой человек», организовав более открытую форму коммуникации с обществом. Он подчеркнул, что партия под его руководством продолжит стремиться к независимости региона от Великобритании. Также он говорил о планах провести встречу с экспертами по вопросу борьбы с бедностью, чтобы обсудить необходимые меры в этом направлении.

ШНП — левоцентристская партия, которая выступает за независимость Шотландии от Великобритании с последующим членством страны в Евросоюзе. Партия имеет наибольшее число мест в региональном парламенте и входит в коалицию с зелеными. Пост первого министра Шотландии прежде занимала Никола Стёрджен. Она объявила о своей отставке 15 февраля, объяснив, что «наступило правильное время» для ее ухода. Она возглавляла партию с 2014 года.

Лусине Баласян