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Коммерсантъ FM
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Разведку окружили мусором

Командира разведбригады обвинили в организации свалки на землях Минобороны

В Нижегородском гарнизонном военном суде допросили Валерия Вдовиченко, отстраненного от должности командира 96-й отдельной бригады разведки. Его обвинили в организации незаконной свалки за периметром части с причинением экологического ущерба на сумму более 700 млн руб. Полковник Вдовиченко вину не признал: по его словам, возвращаясь из командировок в Сирию и отпусков, он всячески препятствовал заезду мусоровозов на соседнюю заброшенную территорию, а незаконному свалу потворствовал его заместитель. Также комбриг дал показания на вышестоящего командующего 1-й танковой армией, якобы распорядившегося помочь коммерсанту и прекратить наблюдение бойцов-разведчиков за свозом отходов.

Отстраненный от должности командир 96-й отдельной разведывательной бригады Валерий Вдовиченко

Отстраненный от должности командир 96-й отдельной разведывательной бригады Валерий Вдовиченко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отстраненный от должности командир 96-й отдельной разведывательной бригады Валерий Вдовиченко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском гарнизонном суде слушается уголовное дело в отношении полковника Валерия Вдовиченко, командовавшего 96-й отдельной бригадой разведки. Участник боевых действий в Чечне и других горячих точках, награжденный орденом Мужества и медалями, обвинен в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и отстранен от должности. Мужчине инкриминировали организацию в сентябре 2019 года — июне 2020 года незаконной свалки на территории, относящейся к вверенной ему войсковой части.

Ущерб Министерству обороны и администрации Нижнего Новгорода от завоза 66 тыс. тонн отходов военные следователи оценили в 702 млн руб.

По версии следствия, командир разведбригады в обмен на услуги и технику для благоустройства военного городка договорился с занимавшимся вывозом строительного мусора Алексеем Гершманом предоставить ему заброшенную территорию за периметром части: пустырь с недостроенным домом рядом с полигоном. По версии обвинения, солдаты и сержанты оборудовали вагончик для сторожа свалки, незаконно подвели к нему электрокабель от казармы, а часть площадки для отходов разровняли армейским путеукладчиком БАТ-2. Показания о причастности Валерия Вдовиченко к завозу мусора кроме самого Алексея Гершмана дал заместитель комбрига Николай Киселев.

На допросе в суде господин Вдовиченко заявил, что двое свидетелей его оговорили, а работе свалки содействовал его заместитель Киселев во время служебных командировок полковника в Сирию и длительных отпусков, отдавая незаконные распоряжения как врио командира и отказываясь исполнять его приказы.

По словам обвиняемого, с заместителем у него был конфликт по службе, а тот пытался подкупить его, предложив передавать 30 тыс. руб. в месяц. Появляясь в расположении бригады, командир пытался пресечь заезд мусоровозов. Как рассказал Валерий Вдовиченко, он выставлял патрули, которые несколько раз ловили водителей мусоровозов и сдавали их в полицию, а также распорядился загородить блоками и перекопать дорогу, наезженную грузовиками у военного городка. Однако в его отсутствие ров закопали, а блоки сдвинули в сторону.

Наконец, по совету прокурора Сормовского района комбриг решил фиксировать систематические нарушения и выставил наблюдательный пост. Двое бойцов роты радиоэлектронной разведки с утра до вечера с помощью бинокля следили за проезжающими грузовиками с мусором, записывая марки, номера и цвет машин.

В двух журналах было зафиксировано время приезда и разгрузки нескольких сотен машин. Военное следствие трактовало эти записи как доказательство вины командира части, решив, что таким образом он вел учет и контролировал работу свалки.

В суде Валерий Вдовиченко дал показания на вышестоящего командира — генерала Сергея Киселя, который в тот период командовал 1-й гвардейской танковой армией Западного военного округа. Из выступления подсудимого следовало, что командарм в августе 2019 года вызвал полковника к себе и поставил задачу встретиться с предпринимателем Александром Ерохиным, чтобы решить какой-то его вопрос. На встрече коммерсант, по словам Валерия Вдовиченко, сначала рассказал, что хочет поставить снегоплавильную станцию, а затем стал интересоваться территорией рядом с полигоном.

«Ерохин сказал: “Ваши военные уже туда завозили мусор, давай и мы завезем”. Я категорически отказал. Ерохин также просил у меня тяжелую военную машину для расчистки площадки. Я ответил, что у нас такой техники нет и взять негде. Ерохин сказал, что такая техника есть у моего командира Киселя и он ему даст такую технику. Вечером я доложил Киселю об этом разговоре, он разрешил мне в последующем убыть в отпуск»,— рассказал подсудимый.

По его показаниям, позже командующий каким-то образом узнал, что в бригаде ведется фиксация мусоровозов и в ноябре 2019 года вызвал полковника, приказав отдать ему журнал и прекратить наблюдение. По словам Валерия Вдовиченко, в июне 2020 года генерал также вызывал его для доклада в Москву и советовал «успокоиться и не лезть не в свои дела». Кроме того, подсудимый офицер обвинил военное следствие в том, что оно не стало разбираться, как на свалку попадала военная техника из других войсковых частей. Например, КУНГ (кузов универсальный нулевого габарита.— «Ъ») для сторожки привезли на «КамАЗе» с автокраном из 6-й танковой бригады в поселке Мулино.

Защите обвиняемого с помощью спутниковых снимков и свидетелей удалось доказать, что свалка возникла еще в 2018 году, до инкриминируемого ему преступления, а своз мусора на территорию продолжался и после лета 2020 года, когда работа незаконной свалки официально была прекращена. Суд по этому поводу назначал отдельную экспертизу по объемам мусора в разные периоды. Полковник, ссылаясь на показания части свидетелей в свою пользу, уверен, что уголовное дело против него сфальсифицировано.

«Я единственный, кто пытался препятствовать завозу отходов»,— заявил Валерий Вдовиченко в суде, рассказав, что после его отстранения несколько военнослужащих жаловались на горячую линию губернатора по поводу закапывания отходов.

Жалобы были переданы в военную прокуратуру, в результате заявители «по надуманным причинам» были уволены со службы.

Допрос полковника Вдовиченко стороной обвинения вылился в эмоциональную перепалку обвиняемого с прокурором. Судья дважды делал обоим замечания, попросив гособвинителя разобраться и уточнить статус полковника. Валерий Вдовиченко сообщил, что его не пропускают на территорию 96-й бригады, хотя из списков части не исключали. Отстраненного командира командование армии приказом перевело в 6-ю танковую бригаду, однако жалование ему продолжали платить в разведбригаде, куда он не может попасть. Прокурор предположил, что это обычная ротация «внутри одной армии», а обвиняемый назвал это незаконной схемой.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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