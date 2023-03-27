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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: ЕС может ввести санкции против молдавских олигархов

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против молдавских олигархов, которых «обвиняют в помощи в дестабилизации ситуации в стране». Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские чиновники работают над созданием правовой базы, которая позволила бы вводить санкции против отдельных лиц. В ЕС надеются, что смогут завершить работу над ней к июню, когда в Кишиневе должен состояться саммит Европейского политического сообщества.

Ранее представители правительства Молдавии обратились в ЕС с просьбой ввести санкции против молдавских бизнесменов, которые поддерживают Россию в разжигании насилия в стране. По информации Bloomberg, несколько стран поддержали это предложение.

12 марта в Кишиневе несколько тысяч людей протестовали с требованием отставки действующего правительства Молдавии и компенсации счетов за энергоносители за три зимних месяца. Протесты были организованы партией «Шор». Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации причастны спецслужбы России. Представители оппозиции свою связь с Москвой отрицают.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Олеся Павленко

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