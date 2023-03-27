В Германии из-за забастовки не работает почти весь транспорт

В Германии сегодня, 27 марта, проходит крупнейшая за несколько десятилетий забастовка с требованием поднять зарплаты. В ней принимают участие около 2,7 млн работников транспорта, входящих в состав двух главных профсоюзов страны — Verdi и EVG. В результате по всей стране практически парализовано транспортное сообщение, сообщают германские средства массовой информации, в том числе Tagesschau и ZDF. Забастовка началась в полночь по местному времени и продлится до вторника.

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В сегодняшней забастовке принимают участие представители всех видов транспорта — работники аэропортов, железных дорог, морских портов, метро и автобусных линий. Вылеты отменены или отложены до вторника во всех крупных аэропортах страны. Единственным исключением оказался Берлин-Бранденбург, который, впрочем, выполняет только зарубежные рейсы. Приостановлены грузовые и пассажирские перевозки в нескольких крупных гаванях и портах. Национальный оператор железных дорог Deutsche Bahn отменил сегодняшние рейсы поездов дальнего следования, а также региональные рейсы в 7 из 16 федеральных земель.

Профсоюзы уже несколько месяцев добиваются повышения заработной платы работников на фоне высокой инфляции, которая достигла в стране 8,7% в феврале. Verdi требует повышения ежемесячной заработной платы на 10,5%, а EVG добивается повышения на 12% для своих членов. Транспортные компании, по большей части являющиеся государственными, отказываются удовлетворять эти требования. До сих пор они готовы были предложить повышение зарплат на 5% и две единовременные выплаты: €1 тыс. в текущем году и €1,5 тыс. в следующем.

«Борьба рабочих, которая не оказывает никакого влияния, беззуба,— заявил лидер Verdi Фрэнк Вернеке общественной телекомпании Phoenix.— Лучше один напряженный день с перспективой достижения соглашения по заработной плате, чем недели забастовок».

Кирилл Сарханянц