«Критерии качества транспортной реформы должны сформулировать жители, а не органы власти»

Член общественной палаты РФ, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов обратил внимание региональных властей на необходимость учитывать мнение самих ярославцев при реализации изменений в транспортной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погорелов Фото: Александр Погорелов

«У нас на всех мероприятиях регулярно говорится о важности человека, для кого мы развиваем транспорт. Но вы можете посмотреть десятки форумов, совещаний, мнение пассажиров обычно звучит в самом конце, когда основные спикеры выступили, все решения приняты, договоры подписаны, концессия утверждена. Людей спрашивают в последний момент.

Я один из тех, кто был во всех городах, которые запускали транспортную реформу за последние пять лет, видел накал страстей и общался с жителями. У каждого есть определенная боль, которую он хочет рассказать. Реформа — это не только про новый транспорт, реформа — это про изменение городской среды для людей, когда пользоваться общественным транспортом удобно и комфортно. Реформа — это и чистые остановки, и расписание, и маршрутная схема не только для местных жителей, но и для тех, кто приезжает, они должны интуитивно понимать, как передвигаться по городу.

Очень важно сформировать единый канал коммуникации. Уже было сказано, что можно пожаловаться на сайте правительства, еще куда-то. Но все обращения должны быть централизованы. Нужен единый канал коммуникации. Людям не надо усложнять работу. Надо развивать возможности онлайн-сервисов, чтобы за пару секунд пассажир мог получить оперативную информацию, когда приедет автобус.

Более того, когда мы запускаем изменения нужно проводить рабочие встречи с жителями микрорайонов, которые получат новый транспорт или изменение маршрута. Они должны задать свои вопросы, высказать, что у них накипело. И эти все вопросы рабочие и решаемы. Город един, и жители должны быть главным источником всех изменений. Жители —основные участники этого процесса, а не перевозчики, не органы власти. Мы делаем это для людей, чтобы повысить их качество жизни, чтобы у них были счастливые лица, когда они приезжают на работу на комфортном чистом общественном транспорте. Пока он грязный.

В Ярославле хотелось бы создать рабочие группы по транспортному развитию города: устроить открытый конкурс, включить туда тех людей, которые горят желанием развивать транспорт города. Может быть, в первые две встречи они скажут много некрасивых слов, не тех, что мы ждем, но они скажут честно. Мы выслушаем их и шаг за шагом будем эти проблемы решать. Было сказано про единые требования к подвижному составу - кто их сформулировал?

Хотелось бы отметить, что маршрутные средства часто хотят сохранить перевозчики. Давайте будем честными, те маловместительные транспортные средства недоступны для людей на коляске, для мам с коляской. Не может женщина с ребенком войти в этот автобус. Большие вместительные автобусы должны быть не только для того, чтобы поставить галочки перед федеральным центром, для людей мы это делаем.

Критерии качества транспортной реформы нужно сформулировать вместе с жителями, эти показатели должны быть читаемы, цифровыми, понятны людям, чтобы они смогли сделать вывод — успешна реформа или нет. Критерии должны сформировать не органы власти, а люди. Тогда реформа будет поддержана всеми и люди будут понимать, что это наш транспорт, который им будет хотеться развивать. Обращения нужно воспринимать не как критику, а как возможность дальнейшего развития».

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