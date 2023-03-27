Huawei представила наушники, измеряющие пульс и температуру тела

Компания Huawei представила новые беспроводные наушники — модель FreeBuds Pro 2+, которая может измерять пульс и температуру тела пользователя. Продажи Huawei FreeBuds Pro 2+ в Китае начнутся в апреле. Сроки появления наушников на других рынках не названы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Новинка представляет собой развитие прошлогодней модели FreeBuds Pro 2, сохранившую динамики 11 мм и систему активного шумоподавления с тремя микрофонами. Заявлено, что аксессуар обеспечивает снижение уровня шума до 47 дБ, а пылевлагозащита по стандарту IP54 позволяет использовать его во время спортивных тренировок.

Особенностью FreeBuds Pro 2+ стал датчик сердечного ритма инфракрасного и зеленого света, который в сочетании с алгоритмом анализа сердечного ритма TruSeen позволяет фиксировать пульс с точностью 95%. Кроме того, наушники могут контролировать температуру тела человека. По заявлению Huawei, это первые в мире наушники с подобными возможностями.

С активированным шумоподавлением аксессуар способен проработать до 3,7 часа (до 5,8 часа без шумоподавления), а футляр увеличивает автономность до 17 и 27 часов соответственно. Новинка имеет поддержку беспроводной зарядки.

Максим Вершинин