Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект, уточняющий порядок расчета алиментов

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли законопроект, согласно которому сумма алиментов должна составлять не менее 50% от среднего регионального прожиточного минимума на детей. Сейчас минимальный размер алиментов в законе не установлен.

«Законопроект предусматривает введение определения "прожиточного минимума на ребенка" в Семейный кодекс при определении суммы алиментов и вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в базе законопроектов на сайте Госдумы.

Авторами инициативы, которая предполагает внесение поправок в Семейный кодекс, стали депутаты Ксения Горячева, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин, Георгий Арапов и Олег Леонов. Они отмечают, что предложенные изменения «защитят право ребенка на гарантированное получение ежемесячного минимального содержания».

Также депутаты от «Новых людей» подчеркивают, что принятие разработанного ими законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Александр Кислов