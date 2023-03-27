На Украине отменили аукционы по продаже углеводородов из ресурсов госкомпаний

Правительство Украины по инициативе Минэнерго отменило аукционы по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа, сообщила пресс-служба ведомства. Решение было принято в субботу, 25 марта.

В частности, признано утратившим силу постановление от 16 октября 2014 года «Об организации и проведении биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа». Также соответствующие изменения внесли в закон о пользовании недрами, который вступает в силу завтра, 28 марта.

Ранее продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион была обязательной в случае, если контрольным пакетом добытчика владеет государство или если он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией. «Укрнафта» жаловалась на неэффективность условий аукционов и призывала власти изменить их.