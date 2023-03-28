Ключевая скрипичность

В Новосибирске и других городах России проходит X Транссибирский арт-фестиваль, возглавляемый скрипачом Вадимом Репиным. С первого же года важнейшими составляющими его афиши были мировые звезды и мировые премьеры. С первыми сейчас сложно, хотя исполнителей международного класса по-прежнему хватает, а премьер — целых две. На одной из них побывал Илья Овчинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отсутствие мировых звезд не мешает Вадиму Репину (слева) устраивать музыкальные события мирового класса Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Следующая фотография 1 / 5 Отсутствие мировых звезд не мешает Вадиму Репину (слева) устраивать музыкальные события мирового класса Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль Фото: Александр Иванов / Транссибирский арт-фестиваль

Девять лет назад, также в конце марта, I Транссибирский арт-фестиваль открывал легендарный дирижер Кент Нагано, на тот момент возглавлявший Баварскую оперу и Симфонический оркестр Монреаля. По его словам, Вадим Репин нашел в расписании маэстро единственный свободный день, уговорив прилететь в Новосибирск между концертами в Мадриде и Берлине. Участие дирижера экстра-класса сразу же задало новорожденному форуму высочайшую планку; позже Нагано выступал на «Транссибе» еще раз наряду с Валерием Гергиевым, Шарлем Дютуа, Жан-Клодом Казадезюсом, Леонардом Слаткином и другими звездными дирижерами. Не говоря уже о солистах, среди которых в разные годы были Томас Квастхофф, Даниил Трифонов, Жан-Ив Тибоде, Николай Луганский, Гидон Кремер, Дмитрий Ситковецкий, Клара-Джуми Кан, Миша Майский, Максим Рысанов и многие другие.

С первого же фестиваля афишу ежегодно украшают премьеры сочинений, в первую очередь написанных для Вадима Репина. В Новосибирске впервые в мире звучали новые концерты Софии Губайдулиной, Александра Раскатова, Ильи Демуцкого, специально для «Транссиба» новую версию своей «Плащаницы» создал Арво Пярт, а англичанин Марк-Энтони Тёрнедж — концерт для двух скрипок с оркестром, предназначенный для Вадима Репина и Дэниела Хоупа. В программе Х фестиваля — целых два новых концерта; один, принадлежащий Михаилу Плетневу, впервые прозвучит послезавтра в Новосибирске, а в апреле — в Москве. Другой был представлен ближе к началу фестиваля, его автор — Полад Бюль-Бюль оглы, некогда легенда советской эстрады, а ныне посол Азербайджана в России.

Несколько лет назад он выступал на «Транссибе» как певец, теперь же вернулся сюда как композитор, парадоксально оказавшись в одном ряду с Губайдулиной и Пяртом. По словам автора, концерт родился из короткой «Элегии», которую три года назад на праздновании его 75-летия исполнил Репин; вскоре возникла идея сделать ее лирической частью скрипичного концерта. Получился классический в своем роде концерт с двумя быстрыми и одним медленным разделами. Бюль-Бюль оглы говорит о преемственности, с благодарностью вспоминая своего учителя Кару Караева, в свою очередь, учившегося у Шостаковича; возможно, их сочинения действительно служили источником вдохновения, но еще одним, не менее вероятным, представляется концерт Арама Хачатуряна.

В отличие от трагических сочинений Шостаковича и Караева, в концерте Хачатуряна на первом месте остается жизнелюбие, неизменно побеждающее любую попытку автора — и исполнителей —– создать драму. На фоне целой плеяды новаторских скрипичных концертов тех лет сочинение Хачатуряна (1940) кажется вызывающе традиционным, что не мешает ему оставаться репертуарным спустя десятилетия. По-своему таков же и концерт Бюль-Бюль оглы с его сочной оркестровкой и чуть ли не блюзовыми интонациями в финале — сочинение честное, без ложной многозначительности и намеков на тайные смыслы там, где их нет. Теперь его судьба зависит от исполнителей, по крайней мере Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Сергея Скрипки играли с неподдельным удовольствием.

Среди удач фестиваля — программа «Вадим Репин и друзья», представленная в сибирских городах и в Москве. Формально ее вес ниже, чем у иной премьеры, но именно такой негромкий вечер часто оказывается настоящим сокровищем, показывая, что и без зарубежных звезд возможен концерт мирового класса. Основой идеально выстроенной программы стали два крупных сочинения Франка — Скрипичная соната и Фортепианный квинтет,— каждому из которых предшествовало по изящной миниатюре: сонате — Фантазия для скрипки и арфы Сен-Санса, квинтету — Кантилена и Скерцо для арфы и струнных Менотти, сочинения отнюдь не хитовые. Обе пары получились ярко контрастными, и все четыре номера объединяла сверхнасыщенность музыкальными событиями.

Фантазия в исполнении Репина и Александры Тихоновой поразила совершенно сказочной свободой — и в том, как автор трактует форму, и в том, как ее подают солисты. Сочинение Менотти началось с почти джазовых пиццикато виолончелиста Александра Князева, продолжилось красивейшим соло арфы и завершилось серией разнохарактерных эпизодов, где блеснули и скрипачка Елена Таросян, и альтист Илья Тарасенко, и сам Репин. Эта же команда струнников с пианистом Вадимом Руденко великолепно исполнила квинтет Франка, а вершиной вечера стала его соната. Написанная для скрипки и фортепиано, выдержавшая ряд переложений, она прозвучала в виолончельной версии, где Руденко и Князев буквально творили чудеса. Первые ноты фортепиано будто рождались сами по себе, без участия рук; за четверть часа нам, казалось, прочли целую поэму, обернувшуюся лишь прологом к драме следующих частей. Известнейшая соната слушалась словно в первый раз: ради такого чуда и существуют камерные программы фестиваля.