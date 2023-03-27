Спецслужбы Новой Зеландии опасаются роста иностранного вмешательства и кибератак

В новозеландском разведывательном сообществе все больше растет обеспокоенность в связи с иностранным вмешательством и злонамеренной киберактивностью в преддверии намеченных на октябрь нынешнего года парламентских выборов. Об этом заявили журналистам генеральный директор Бюро безопасности правительственных коммуникаций Новой Зеландии Эндрю Хэмптон и исполняющий обязанности генерального директора Новозеландской службы разведки Фил Макки после выступления на заседании комитета по разведке нижней палаты парламента.

«Мы видим, что соперничество между странами усилилось за последний год, и это будет иметь последствия в том, что касается безопасности и для Новой Зеландии»,— цитирует господина Макки служба новостей Радио Новой Зеландии. По его словам, наиболее «коварные» случаи касаются преследования представителей этнических общин, выступающих против своих правительств. «Есть примеры, когда на них собирается информация и используется для того, чтобы запугать членов их семей в их родной стране»,— заметил господин Макки.

В свою очередь, господин Хэмптон заявил, что его ведомство недавно смогло сорвать три потенциальные кибератаки внутри страны. По его словам, рост опасности вмешательства в дела страны и рост вероятности вредоносных кибератак являются «международным трендом».

Ни одно из ведомств не назвало страны, которые участвуют в такой деятельности. Тем не менее отметили звучавшее ранее с их стороны осуждение Китая за всемирные хакерские атаки 2021 года и России за кибератаки против целей на Украине в 2022 году.

Андрей Келекеев