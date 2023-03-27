В компании «Разрез Трудармейский Южный» введено наблюдение

Кемеровский арбитраж ввел процедуру банкротства – наблюдение – в кемеровском ООО «Разрезе «Трудармейский Южный». Как следует из определения суда, наблюдение было введено по заявлению Федеральной налоговой службы из-за долга 46,65 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Ко дню судебного заседания требования были уточнены и снижены до 5,3 млн руб. основного долга и 8,5 млн пени и штрафов. Временным управляющим суд назначил Рената Гареева, заседание по рассмотрению его отчета о проведенном наблюдении планиурется на 19 сентября 2023 года.

ООО «Разрез «Трудармейский Южный» запустило добычу угля энергетической марки Д на участке недр Верхнетыхтинский в Прокопьевском районе 1 января 2017 года. В 2020 году лицензия на этот участок было переоформлено на ООО «Кузнецкжелдортранс», 85% в котором принадлежит АО «Кимерм» (оба — Кемерово). Последнему принадлежит также 91% «Трудармейского Южного», а его гендиректор Андрей Андриянов является также гендиректором «Кузнецкжелдортранса».

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Игорь Лавренков, Кемерово